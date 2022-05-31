وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

ضمن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"..

شارك المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، في الحلقة النقاشية "شركاء النجاح: آفاق الاستثمار الصناعي في مصر" والتي تناولت مناقشة عدد من النقاط والركائز التي تساهم بشكل فعال في العملية التنموية الصناعية في مصر والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها على التنمية الصناعية وبيئة الأعمال التمكينية لتوطين الصناعة والاستثمار.

ويأتي ذلك في إطار اليوم الأول من النسخة السادسة من مؤتمر "مصر تستطيع" والتي انطلقت صباح اليوم تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" ويستمر عقدها حتى غدٍ، الأربعاء.

وتحدث خلال الجلسة عدد من خبراء مصر بالخارج وعدد من أبرز المبتكرين الدوليين والمحليين في الصناعة، وأدار الجلسة الدكتور طارق عبد الرؤوف.

ومن المتحدثين الذين شاركوا في الحلقة النقاشية محمود علي العضو المنتدب لشركة DMG Mori إحدى أكبر الشركات المصنعة لأدوات آلات القطع في ألمانيا ومصنع للمخارط وآلات الطحن التي يتم التحكم فيها باستخدام الحاسب الآلي وهي الشركة التي تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإنشاء أكبر وأحدث مسبك للصناعات الهندسية.

وكان من ضمن المتحدثين أيضا "أندرياس بيكرز" الرئيس التنفيذي لشركة ThyssenKrupp Industrial Solution والتي تجمع بين الخبرة التكنولوجية الفريدة وعقود من الخبرة العالمية في الهندسة والمشتريات والبناء وخدمة المصانع الكيماوية وتطوير عمليات ومنتجات مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة، وكذا "سورجيت سينج" مدير تطوير المنتجات بشركة Eminox التي تعد جزءًا من صناعة أكثر تركيزًا على البيئة فهي مختصة بتحسين جودة الهواء في جميع أنحاء العالم.

تنظم وزارة الهجرة مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر وكذا عدد من الشركات الأجنبية للخروج بأفضل التوصيات.

ويتناول المؤتمر عدة محاور اتساقاً مع رؤى الدولة المصرية في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال.

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