كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان يختتم معرض الخريجين غدا

تختتم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أعمال معرض الخرجين بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك .

وأوضح الدكتور عمرو سامي عميد الكلية بأن معرض الخرجين يعتبر رسالة لجميع أبناء الكلية تحمل بين سطورها صورة لدعم وترابط الكلية مع أبنائها الطلاب سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج ورسالة عطاء دائم لكل فنان نشأ بين ربوع الكلية وتتلمذ علي أيدي عمالقة الفن ومبدعون عظماء من أساتذة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك .

واشارت الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المعرض شارك فيه عدد من الخرجين من دفعات مختلفة بأعمال فنية متنوعة وذات قيمة فنية عالية، ويستمر معرض أعمال خريجي الكلية حتى ٢٠٢٢/٦/٢ بقاعةالعرض الكبرى بالكلية بالزمالك .

كان قد أفتتح المعرض الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة، و الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعلى جانب اخر قام وفد من جامعة حلوان بزيارة ميدانية لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية، تلبية للدعوة المقدمة من الشركة لرغبتها في مد جسور التعاون مع جامعة حلوان فى مجالات التدريب والاستشارات لخدمة الصناعة الوطنية وتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يمثل حجر الزاوية فى الانتاج و التصنيع و النهوض بالصناعة طبقا لرؤية مصر 2030.

وجاءت الزيارة بتوجيه ورعاية من الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، في إطار توطيد المسئولية المجتمعية بين الجامعة والشركة، وفى ضوء الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان، ومتابعة من الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى مجال اهتمام الشركة بتدريب طلاب الجامعة من الكليات النظرية والعملية.

وقام وفد من جامعة حلوان متمثلا فى الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بتكليف من رئيس الجامعة بتنسيق الزيارة للشركة لوضع برنامج التعاون بين الطرفين.