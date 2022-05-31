تنمية الصغيرة والمتوسطة: أقرضنا 61 ألف مشروع بـ1.8 مليار جنيه في 3 شهور

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن دور جهاز المشروعات الصغيرة هو البحث عن فعالية ومشروعات لمساعدتها على النمو ومن ثم نمو الاقتصاد المصري بمختلف المشروعات، حيث أن الجهاز مهتم بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، «خلال العام الماضي 2021 تم صرف 7.2 مليار جنيه لأصحاب المشروعات، بنسبة نمو بلغت 64% لـ200 ألف مشروع، ومن يناير من العام المالي وحتى نهاية مارس أقرضنا بـ1.8 مليار جنيه لـ61 ألف مشروع، ونقدم حزمة من الخدمات المتكامله».

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هناك الكثير من القوانين التي صدرت مؤخرا لتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وبالقانون الجديد تعريفات صريحة لمختلف المشروعات التي يرغب المواطن في إنشائها، كما يقدم الجهاز الخدمات التي تتوافق مع ما يطلبه الشخص لبدء أو تنمية مشروعه.

واستطرد رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات: «التمويل بنعتبره في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيلة تهدف إلى بدء المشروع في الأساس ومن ثم تنميته، ولدينا العديد من الشباب وأصحاب المشروعات والأفكار، والجهاز بالتعاون مع الجهات الدولية بيعمل برامج مجانية للشباب الراغبة في بدء مشروع على أرض الواقع».

وأوضح أن المرحلة الأولي التي يقدمها الجهاز للشباب تبدأ خلال يوم عمل، يتواصل الشاب مع موظفي الجهاز المنتشرين حول الجمهورية وخلال هذا اليوم يستطيع الفرد أن يعلم قدراته، وهل سيكون صاحب مشروع ناجح أم شريك في مشروع أم يعمل في المشروع، «بنساعد الشباب في تحديد هدفه وطريقه».

وتابع: «لدينا قنوات تمويلية مختلفة، والجهاز يتواجد في 27 محافظة ويعتمد على التواصل مع المستفيدين وأصحاب المشروعات في المراكز والقرى والنجوع للوصول إلى العملاء وتوفير ما يحتاجونه».