الصحة: لبن الأطفال متوفر وليس لدينا أي عجز في كافة أنواعه

كشفت الدكتورة آمال عبدالحي، مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة، مدى توافر البان الأطفال، مؤكدة انه تم توريد ٢٠ مليون و٤٠٠ الف عبوة من لبن الأطفال.

وأضافت آمال عبدالحي، في حوار عبر سكايب، مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الثلاثاء، أن لبن الأطفال متوفر وليس لدينا أي عجز في كميات لبن الأطفال بكافة أنواعه، لافتة إلى أن لدينا مراكز عديدة تصرف فيها لبن الأطفال.

وتابعت الدكتورة آمال عبدالحي، مدير الإدارة العامة للامومة والطفولة بوزارة الصحة، أن لدينا ١٢٠٠ منفذ لبن أطفال من نوع شبية لبن الام، مستدركا انه لدي مصر احتياطي من لبن الأطفال لمدة ثلاث اشهر كاملة.

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