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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إلهام شاهين: نصف مليون طفل سجلوا في مقاريء القرآن الكريم

القرآن الكريم
القرآن الكريم

كشفت الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن جهود واعظات الأزهر الشريف في مقارئ القرآن الكريم. 

وأضافت إلهام شاهين، في حوار عبر زووم، مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الثلاثاء، أن ٥٠٠ الف طفل سجلوا في مقارىء القرآن الكريم، مضيفة أنه يتم العمل على قدم وساق في هذا الأمر. 


وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة الهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بوزارة الأوقاف، إلى أن بدء اختبارات للواعظات للتوعية بمناسك للحج في المطارات والموانئ.

 

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