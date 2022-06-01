بدايته الفنية والعمل مع عادل إمام.. أحمد صيام يفتح قلبه ويكشف تفاصيل خاصه عنه

مسرح الجامعة.. أحمد صيام يكشف تفاصيل بدايته في عالم التمثيل

السفارة في العمارة وبوبس.. أحمد صيام يكشف تفاصيل الأعمال الفنية مع عادل إمام

احمد صيام يكشف تفاصيل مسلسل حديث الصباح والمساء



كشف الفنان أحمد صيام، تفاصيل جديدة عن مشواره الفني، مؤكدا انه موضوع التمثيل لم يكن في تفكيره.

وأضاف أحمد صيام، انه بعد دخول الجامعة تم اكتشافي على مسرح الجامعة، لافتا إلى أن المخرج جلال الشرقاوي من الأشخاص الذين كان لهم دورا هام في بداية مشواري الفني.

َتابع الفنان أحمد صيام، أن مجال الفن احتاج مني قرادة كتب كثيرة وعملت أبحاث.

فيما كشف الفنان أحمد صيام، تفاصيل الأعمال الفنية التي قدمها مع الزعيم عادل إمام، مؤكدا انه قدم عملين فنيين في السينما مع الزعيم عادل إمام.



وأضاف الفنان أحمد صيام، أنه العمل مع الفنان عادل إمام حلم كبير لجميع الفنانين، لافتا إلى أن عملت معه فيلم السفارة في العمارة، وفيلم بوبس.



كشف الفنان أحمد صيام، تفاصيل جديدة عن اهم الأعمال الفنية التي قدمها في بدايته الفنية، مؤكدا ان دوره في مسلسل حديث الصباح والمساء من الإعمال الفنية الهامة بالنسبة له.

وأضاف الفنان أحمد صيام، ان هذه الأعمال على هذه الشاكله في غاية الروعة، وخاصة ان يتم تحويل رواية لعمل فني يكون الأمر ممتع.



وتابع الفنان أحمد صيام، أن الفن له دور هام في حياة الإنسان، وخاصة في التثقيف ونشر الوعي، لافتا إلى أن مسلسل حديث الصباح َالمساء لقى نجاحا باهرا.



