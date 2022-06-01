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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماتفينكو: لا نرى استجابة من كييف رغم استعدادنا للمفاوضات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا مستعدة لتوقيع
روسيا مستعدة لتوقيع اتفاقيات لإحلال السلام في أوكرانيا

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، إن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا وتوقيع الاتفاقيات التي "من شأنها أن تؤدي إلى السلام".

وأضافت خلال اجتماع مع رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي "نحن منفتحون على المفاوضات.. أتفق تماما مع موقفك بأن الحلول الدبلوماسية والسلمية ضرورية، لكن هذا يتطلب إرادة من كلا الجانبين".

وتابعت "نحن نؤكد أننا مستعدون للمفاوضات من أجل توقيع اتفاقات من شأنها إنهاء الحرب الأهلية في أوكرانيا وإحلال إلى السلام، لكننا لا نرى استجابة من كييف".

وأوضحت أنه قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كانت روسيا تتفاوض باستمرار مع الشركاء الغربيين، الولايات المتحدة، وتطالب بضمان الأمن المشترك غير القابل للتجزئة في القارة الأوروبية "كما هو مكتوب في جميع الوثائق الدولية".

وقالت ماتفينكو "لسوء الحظ، لم تتلق روسيا ردا مناسبا.. بعد أن طلبت أوكرانيا أن تصبح دولة نووية وعندما رأينا كيف كان يجري التطوير العسكري للأراضي الأوكرانية، كيف تم تشبعها بكمية هائلة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الهجومية، ومعرفة أنهم يحضرون لهجوما مسلحا ثالثا على منطقتي دونيتسك ولوجانسك، بالطبع، لم يتبق لنا مخرج آخر، ولا خيار لضمان أمننا".

وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد روسيا لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، بعد طلب ألماني وفرنسي.

يأتي ذلك بعدما أكد الجانبان خلال الأيام الماضية أن مفاوضات السلام تعثرت منذ أبريل الماضي، فيما حمل كل منهما مسؤولية ذلك للطرف الآخر.

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