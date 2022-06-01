ملكة إسبانيا تصل موريتانيا في زيارة لمدة ثلاثة أيام

وصلت الملكة الإسبانية، السيدة دونيا ليتيسا أورتيز روكاسولانو، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في زيارة عمل وتعاون لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت الحكومة الموريتانية، في بيان اليوم، أن السيدة الأولى الموريتانية الدكتورة مريم فاضل الداه كانت على رأس مستقبلي الملكة الإسبانية، بمطار نواكشوط الدولي "أم التونسي" بحضور الأمينة العامة لوزارة الخارجية العالية منت يحي منكوس، والسفير الموريتاني المعتمد في مدريد، كان بوبكر، وسفيرة إسبانيا في موريتانيا ماريا الفاريز دولا روزا.

وأجرت السيدة الأولى بقاعة كبار الضيوف بالجناح الرئاسي في مطار نواكشوط الدولي مباحثات مع الملكة الإسبانية، بحضور أعضاء الوفدين.

