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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

والد لاعب النجوم يكشف معاناة ابنه مع السرطان: النادي اتهمه بادعاء المرض

والد لاعب النجوم
والد لاعب النجوم

قال محمد رضا والد كمال محمد رضا لاعب فريق النجوم، إن ما رأه نجله صاحب الـ19 عامًا من صدمات لا يتحملها جبل، إلا أنه راضٍ بقضاء الله وقدره من مرض سرطان الرئة الذي أصيب به.

وأضاف والد اللاعب، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نجله أجرى عمليتين جراحيتين خلال 90 يومًا، وهو أمر صعب للغاية.

وتابع حديثه، أنه على الرغم من رضاه بقضاء الله وقدره، إلا أنه حزين للغاية من التجاهل الذي عاشه اللاعب الذي كان ينتظره مستقبل باهر، مضيفًا «ناديه تجاهله عندما اشتكى من الإصابة وبعدها عرض عليه 800 جنيه لعمل أشعة مقطعية».

وواصل حديثه، أن ناديه اتهم ابنه بادعاء المرض وطالبه برد مبلغ الـ800 جنيه، موضحًا أن نجله أجرى فحوصات أثبتت وجود ورم أعلى الصدر، وأهل بلده تبرعوا بنية الصدقة، لإجراء ابنه العملية الجراحية التي كانت مُكلفة للغاية، بينما نادي النجوم استمر في تجاهله للاعب.

واستطرد والد اللاعب «كمال ابني لم يحصل على جنيه واحد من النادي الذي يلعب له منذ 9 سنوات، وأنا لم أستفيد من أي مؤسسة رياضية في مصر سوى بالكلام فقط، رغم أن نادي الزمالك أبدى اهتمامه بالأزمة ودعمني معنويًا ووعدني بتحمل تكاليف علاج نجلي، لكن لم يحدث أي تواصل نهائيًا من وقتها».

واختتم تصريحاته، أنه تلقى وعودًا من جانب اتحاد الكرة، بتحمل تكاليف العلاج، مع حضور مندوب عن الجبلاية إلى المستشفى لسداد المبلغ، إلا أنه لم يحدث ذلك، موجهًا رسالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي «لا أثق في أحد بعد ربنا سوى سيادتك، ساعدني في إنقاذ ابني من الموت».

لاعب النجوم النجوم نادي النجوم كمال محمد رضا أخبار الرياضة

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