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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يطرح أغنية أنتي قطتي على اليوتيوب.. اليوم

عمر كمال
عمر كمال

يستعد الفنان عمر كمال، لطرح أغنية جديدة بعنوان “انتي قطتي” اليوم عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

ونشر كمال عدة صور أثناء غنائه لجمهوره بالسعودية، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

من ناحية أخرى، شوق مطرب المهرجانات عمر كمال ، جمهوره لـ  اغنيته الجديدة مع حمادة مجدي “ انتى قطتى ” قريبا ، ونشر صورة تجمعهما.

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يذكر أن الموسيقار “حلمي بكر، شن هجوما حادا على مؤدي المهرجانات عمر كمال بسبب تغييره كلمات في أغنية “بنت الجيران من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، في حفل أقامه ضمن موسم الرياض.

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية  الحدث اليوم، أنه لا يمكن أن أقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان".

عمر كمال الفنان عمر كمال انتي قطتي اليوتيوب حلمي بكر

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