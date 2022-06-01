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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكية مع أبو مازن التهدئة في الأراضي الفلسطينية

أنتوني بلينكن وزير
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تهدئة التوترات في الأراضي الفلسطينية.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بيلنكن تحدث مع عباس بشأن أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين على الحفاظ على الهدوء وتهدئة التوترات.
وأضاف أن بلينكن شدد على أهمية العلاقة الأمريكية الفلسطينية، ودعم الإدارة لحل الدولتين المتفاوض عليه.. كما شدد على أهمية استكمال التحقيقات في حادث اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقله.

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