استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء 1-6- 2022.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 7 جنيهات للكيلو

البصل 2.25 جنيهات للكيلو

البطاطس 4 جنيهات للكيلو

الخيار 4 جنيهات للكيلو

الملوخية 6 جنيهات للكيلو

الكوسة 3.75 جنيهات للكيلو

الباذنجان 3.75 جنيهات للكيلو

الفاصوليا 7 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 10 جنيهات

الكنتالوب 3.5 جنيهات

الفراولة 11 جنيها

الموز 11 جنيها



وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.