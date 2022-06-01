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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 30% والكهرباء 25%

تركيا ترفع أسعار
تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30%

رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث زاد السعر للمنازل بنسبة 30%، حسب ما أعلنت شركة بوتاش الحكومية المسؤولة عن استيراد الطاقة.

ووبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد زاد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بـ 40% لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبـ10% لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية.

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وقالت بوتاش أيضا إن أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 16.3%.

وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15% و25%، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط على شركة بوتاش لزيادة الأسعار.

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