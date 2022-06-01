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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الأهلي ينضمون لمعسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا 

الشناوي مع الحضري
الشناوي مع الحضري

ينضم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى معسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وكان لاعبو الأهلي وصلوا أمس إلى مصر بعد العودة من المغرب وخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا وفقد اللقب بعد الخسارة من الوداد بهدفين دون رد .

وضم إيهاب جلال 29 لاعبا في القائمة النهائية لمواجهتي غينيا وإثيوبيا وجاءت القائمة المختارة كالأتي :  محمد الشناوي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد عبد المنعم - محمد مجدي أفشة - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش -أحمد حجازي - أحمد فتوح - محمد النني -مهند لاشين - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد “زيزو - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف و مصطفي محمد وكريم حافظ .

و خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال ، تدريبه الثاني أمس على استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو المقبل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 .

اشتمل مران المنتخب على بعض الجمل التكتيكية من قبل الجهاز الفني ، قبل أن يختتم المران بتقسيمة  بين اللاعبين.

وشهد المران مشاركة محمد إبراهيم و كريم حافظ بعد انضمامهما.

وشهدت قائمة المنتخب المعلنة استبعاد 15 لاعبا وهم رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومصطفى الزناري مدافع طلائع الجيش ومحمد حمدي ظهير بيراميدز وعلى جبر مدافع بيراميدز وخالد الغندور لاعب وسط الاتحاد السكندري ومصطفى شلبي جناح إنبي ومحمد كناريا لاعب وسط سموحة ومروان حمدي مهاجم سموحة ، ومحمود مرعي مدافع فيوتشر وأحمد رفعت جناح فيوتشر ونبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز و أحمد عبدالقادر ومحمد هاني وحسين الشحات ومحمد شريف لاعبي الأهلي.

النادي الأهلي منتخب مصر كأس الأمم الافريقية

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