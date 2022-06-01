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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح93%

صدى البلد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 93% .
وقدم المحافظ  خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياََ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداََ حصول 16 طالباََ على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100٪

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وكان الدكتور جمال حسن، وكيل تعليم الوادي الجديد أعتمد الأحد الماضي ، نتيجة الشهادة الإعدادية لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية للعام الدراسى 2021_ 2022م .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، ان نسبة النجاح بلغت نسبة 100% للمدرستين .
ووجه الدكتور جمال، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة لجميع الطلاب الناجحين معربا عن إمتنانه وتقديره لجميع القائمين على أعمال الإمتحانات لحسن الآداء متمنيا لقطاع تعليم المحافظة دوام التوفيق والسداد

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