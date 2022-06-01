سعر هواوي ميت بوك 2022.. إطلاق لاب توب Huawei Matebook 14

حققت شركة هواوي Huawei، شهرة كبيرة ونجاحا هائلا في مجال أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بفضل سلسلة Matebook التجارية، حيث أنها من بين أفضل أجهزة اللاب توب في العالم، وآسيا خاصة، واليوم، كشفت عملاقة التقنية الصينية أطلقت عن أحدث أجهزة اللاب توب من نوع الألترابوك تحت اسم Matebook 14 2022.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يمتاز لاب توب هواوي Matebook 14 2022، بأداء قوي بفضل الجيل الحادي عشر من معالجات شركة إنتل من نوع Alder Lake، ويمتاز الكمبيوتر المحمول بـ 4 منافذ من نوع USB-C، ومنفذ سماعة الرأس بقياس USB 3.5.

سعر ومواصفات لاب توب هواوي Matebook 14 2022

ويتم تشغيل لاب توب هواوي Matebook 14 2022 من نوع الألترابوك، بواسطة معالج رسومات Intel Iris Xe من إنتاج شركة إنتل، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 16 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من نوع PCIe SSD.

لاب توب هواوي Matebook 14 2022

بالنسبة للشاشة، زودت هواوي اللاب توب الجديد MateBook 14 2022، بشاشة من نوع IPS LCD تعمل باللمس، بقياس 14 بوصة، بجودة عرض 2K، تبلغ دقتها 2160 × 1440 بكسل، إلى جانب نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2 وسطوع 300 شمعة في المتر المربع ونسبة تباين 1500: 1.

ويدعم لاب توب هواوي الجديد، تقنيات اتصال مختلفة من بينها شبكات الاتصال اللاسلكية Wi-Fi 6، كما أنه يحتوى على 4 منافذ USB منفذين USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ USB-C ، ومنفذ HDMI ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر كما يحتوي جهاز أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع.

ويأتي لاب توب هواوي Huawei Matebook 14 2022 مزودا بنظام التشغيل ويندوز 11، كما يمتاز الكمبيوتر المحمول بدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وسيتوفر باللونين الفضي والرمادي.

ويأتي لاب توب Huawei Matebook 14 2022 ultrabook بسعر منخفض ويتوفر طراز Core i5، مقابل سعر 870 دولارًا أمريكيا (أي ما يعادل 16 ألف و 95 جنيه مصري)، بينما سيباع إصدار Core i7 مقابل 1005 دولارًا أمريكيا (أي ما يعادل 18 ألفا و590 جنيه مصري).