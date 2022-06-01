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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهز شقتك بـ48 ألف جنيه.. انطلاق معرض دمياط للأثاث بأسعار مخفضة

تجهيز اثاث
تجهيز اثاث

كشف حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دمياط عن تفاصيل انطلاق فعاليات معرض الأثاث تحت شعار “صنع فى دمياط”.

وقال " شبكة " خلال تقرير اذاعته فضائية اكسترا نيوز ، إن هذه الدورة الثانية للمعرض بعد نجاح الدورة الأولى منه، لافتا إلى أن المعرض يضم ٧٣ عارضا يتمتعون بخدمات ومزايا مالية وتمويلات من جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف أن جميع المشاركين يتنافسون لإظهار الاثاث الدمياطي فى أبهى صورةـ منوها أن عروض المعرض تنقسم لمحورين اولها فرش شقة بالكامل من ٤ غرف ب ٤٨ الف جنيه، والعرض الثانى شراء ٣ غرف بخصم ٢٥٪ بخامات فائقة الجودة وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.  

دمياط المشروعات الصغيرة معرض جهاز تنمية المشروعات أسعار مخفضة شراء

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