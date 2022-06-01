جامعة حلوان: إقامة مهرجان مسرح المنوعات بعد الامتحانات

قال راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، أن الجامعة تستعد فى الوقت الراهن لإقامة مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة مسرح المنوعات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021-2022، وأن ذلك المهرجان يعد من أكبر المسابقات الفنية التى يتم تنظيمها داخل الجامعة فى كل عام ويشارك بيه عدد كبير من كافة كليات الجامعة.

وصرح راشد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن مهرجان مسرح المنوعات سوف يقام بعد الانتهاء من نهاية إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/2022.

وأشار "راشد" أن المهرجان لم يلغي كما روجت بعض الاخبار ولكن تقرر تأجيله، وذلك بعد أن اتفق معظم طلاب النشاط الفني ( الفرق المسرحية الجامعية - الكورال الغنائى) على أن يكون مواعيد إقامة مهرجان مسرح المنوعات بعد الامتحانات حتى يكون لديهم الوقت الكافي للمذاكرة والاستعداد لدخول الامتحانات.

والفت إلى أن المهرجان يعمل على أبراز مواهب الجامعة، وأن المتميزن التى تفرزهم الانشطة والفاعليات التى يتم تنظيمها على مدار العام تقوم وزارة الشباب والرياضة بإحتضانهم وتنظيم عدد من المسابقات لهم للعناية بمواهبهم.

وأكمل راشد ان الهرجان سوف يقام فى شهر يوليو بعد عيد الاضحي، وأنه سوف يقام على خشبة مسرح مجمع الفنون والثقافة داخل جامعة حلوان، وأن المجمع يعد سرح كبير نفخر بيه داخل الجامعة.

ويضم مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بـ 1404 مقاعد (980 مقعدا بالصالة الرئيسية، و424 مقعدا بالبلكون)، كما يوجد به خشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع، و21 ستارة عرض خلفية تعمل إلكترونيًا بنظام رقمى لتغيير الخلفيات.

كما يحوي المجمع على غرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكى بمساحة 40 مترا مربعا، كما تشمل القاعة 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة، مما يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.

ويمثل مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان طفرة فنية وهندسية نظرا لمحاكاته دور الأوبرا العالمية في تصميمه، كما أنه متحف توثيقي ستعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.