الداخلية تضبط 1926 قضية تموينية فى حملات مكبرة على الأسواق.. فيديو

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1926 قضية تموينية متنوعة، من بينها 3 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات 25,450 طن "دقيق - مكرونة"، و392 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت 45,306 طن "زيت – مكرونة – أرز- سكر- دقيق – أعلاف - منظفات"، و691 عبوة سجائر، وكذا 620 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 13 قضية دقيق مدعم "تصرف"، و101 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و89 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 قضايا البيع بأزيد من السعر، و50 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و13 قضية توقف عن الإنتاج، 346 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 4.050 طن دقيق بلدى مدعم، و17315 رغيفا بلديا.

كما تم ضبط 20 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها طن أسمدة مدعمة، و109276 لتر "سولار- بنزين"، و350 أسطوانة بوتاجاز، حيث بلغ إجمالى المضبوطات 75.806 طن و691 عبوة سجائر و109276 لتر "سولار، بنزين" و350 أسطوانة بوتاجاز و17315 رغيفا.

وكان أبرزها ضبط 15 طن خل طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، وضبط 10,2 طن "سكر حر – أرز أبيض- مكرونة – دقيق أبيض -فول"، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 23 قضية بمضبوطات بلغت 657 قطعة "87 قطعة صوتية – 238 قطعة ضوئية – 332 ملصقا"، وضبط 6955 قطعة مستلزمات طبية "أطراف صناعية – مساعدات حركة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 3.62 طن "لحوم مُجمدة – مفروم لحوم" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وضبط 3,27 طن "مقطعات دواجن – مصنعات لحوم" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 13.5 طن دقيق أبيض معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الغربية.

وضبط 13.6 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض بدون مستندات غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى صلاحيتها للاستخدام ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط 6.5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية، وضبط 6.25 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت 73,490 طن أقماح محلية، و7 مخازن أبرزها ضبط 12,5 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد لموسم الحصاد للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية، وضبط 11.25 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد لموسم الحصاد للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط 7.940 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد لموسم الحصاد للاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الحبوب بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.