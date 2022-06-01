استعدادا لامتحانات الثانوية.. الضويني وداود يجتمعان برؤساء الإدارات المركزية الأزهرية

اجتمع اليوم الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية برؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية يصاحبهم مديري عموم المناطق ورؤساء مراكز الأسئلة والتصحيح بالمناطق وذلك للتأكيد النهائي على تعليمات امتحانات الشهادة الثانوية.

امتحانات الشهادة الثانوية

جاء ذلك بحضور الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق والشيخ أيمن عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات والشيخ احمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وأحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب وعددا من السادة مديري العموم بالقطاع.



ونقل الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكافة القائمين على العملية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكداً خلال كلمته على ضرورة تحري تحقيق العدالة بين أبنائنا الطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم لتأدية الامتحانات بأفضل ما يكون.



ومن جانبه أشار الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى التعليمات الجديدة الخاصة بمراكز الأسئلة ومراكز التصحيح والاختلاف في ذلك بين العام الحالي والعام السابق.



فيما أكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق على التعليمات الخاصة باستلام مظاريف الأسئلة وتأمينها ونقلها والتوقيتات الخاصة لفتحها.



وخلال كلمته تحدث فضيلة الشيخ احمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات عن كراسة التعليمات الخاصة برؤساء اللجان واهم الفقرات والمكاتبات الواردة بها، مشيراً إلى كيفية التواصل مع غرف العمليات المركزية.



ومن جانبه تحدث خالد محمد ابراهيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية عن أهم تعليمات الكنترول وعلى رأسها التعليمات الخاصة بتوثيق الامتحانات الشفوية وتلافي بعض الملاحظات التي حدثت بالاعوام السابقة، وفي نهاية اللقاء تقدم رؤساء الإدارات المركزية للمناطق بعدد من الاستفسارات والإقتراحات والتي كانت محل تقدير واحترام.