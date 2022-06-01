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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تطبيق مفردات الهوية البصرية على جميع شواطىء الثغر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الإسكندرية

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بجولة لتفقد تطبيق مخرجات مشروع الهوية البصرية التي يتم تنفيذها على شواطيء الإسكندرية، ويتفقد شاطىء إدوارد الخراط، وعدد من الشواطيء بنطاق حي المنتزة أول. وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لإنطلاق موسم صيف 2022، وتطبيق مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

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وخلال الجولة؛ كلف المحافظ خلال شهر بالانتهاء من توحيد كافة بوابات الشواطيء  والبالغ عددها 73 شاطيء  على مستوى المحافظة. وفقاً لمفردات ورموز مشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.

وتفقد المحافظ إحدي محطات الأتوبيس التي من المقرر أن تكون الشكل الأساسي للمحطات على مستوى المحافظة، وفقاً لمشروع الهوية البصرية. كما تفقد مخرجات مشروع الهوية البصرية بشاطىء أدوار الخراط.

واستفسر المحافظ من رواد الشواطىء والمصطافين، عن مدى توافر الخدمات لهم، مؤكداً أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والعمل المستمر على زيادة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية.

وأكد الشريف حرص المحافظة على تطبيق جميع مفردات وعناصر الهوية البصرية، المستوحاه من تاريخ الإسكندرية، على جميع شواطىء المحافظة، وتقديم خدمة مميزة للمصطافين، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى لكورنيش الإسكندرية الذي يعد مقصد سياحي داخلي وخارجي مهم.

وأضاف المحافظ أنه تم توجيه على مستأجري الشواطىء بالإلتزام التام بتصميمات ومفردات مشروع الهوية البصرية، وعلى رأسها عمل نموذج موحد لبوابات الشواطىء، والإلتزام بألوان الشماسي والكراسي، وتنظيم شكل الوحدات الشاطئية كالكافيتريات وغرف خلع الملابس والإسعاف وغيرها بما يتناسب مع عناصر المشروع ولا يحجب رؤية البحر على المواطنين.

من الجدير بالذكر أن المحافظ أعطى عدة تعليمات لمستأجري الشواطىء خلال اجتماعه الأخير معهم جاء على رأسها؛ منع المواطنين من نزول البحر بعد الغروب أو في الأوقات غير المصرح لهم بالنزول. ووضع لوحات إرشادية تحذيرية. ووضع منظومة إنقاذ قوية للحفاظ على أرواح المواطنين. 
وشدد على الاهتمام برفع كفاءة جميع الخدمات بالشاطىء، بالإضافة إلى رفع كفاءة رصيف الكورنيش. وضرورة إلتزام عمال الشواطىء بالتعامل الجيد مع المصطافين. والإلتزام بشكل ملابس موحد لعمال الشواطىء.

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