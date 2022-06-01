وفاة ثلاثة مراقبين بالأزهر أثناء عودتهم من الامتحانات في حادث أليم بجنوب سيناء

قدم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ومضر نوار مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وكل قيادات المنطقة والعاملين بها والإدارات والمعاهد خالص العزاء والمواساة ، في وفاة ثلاثة زملاء بحادث سيارة أليم بطريق رأس سدر ابوزنيمة اثناء عودتهم اليوم من لجنة امتحانات.

منطقة جنوب سيناء الأزهرية

وأعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن المعلمين الثلاثة هم:

الأستاذ عبد الباسط عبد العليم محمد مدير إدارة الأمن بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ، والاستاذ بسيوني بسيونى تحسين معلم بمعهد السباعية وعضو لجنة السادات الإعدادية برأس سدر، و الشيخ خالد ابراهيم رجب رئيس لجنة السادات الإعدادية برأس سدر .

وأوضحت المنطقة، أن الوفاة جاءت نتيجة حادث أليم قرب مدينة أبو زنيمة نسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان خالص العزاء والمواساة إلى أسرهم وعائلتهم وكل من يلوذ بهم والى قيادات المنطقة والعاملين بها والإدارات والمعاهد.