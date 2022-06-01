عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفاة ثلاثة مراقبين بالأزهر أثناء عودتهم من الامتحانات في حادث أليم بجنوب سيناء

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية

قدم  الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ومضر نوار مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية وكل قيادات المنطقة والعاملين بها والإدارات والمعاهد خالص العزاء والمواساة ، في وفاة ثلاثة زملاء بحادث سيارة أليم بطريق رأس سدر ابوزنيمة اثناء عودتهم اليوم من لجنة امتحانات.

منطقة جنوب سيناء الأزهرية

وأعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن المعلمين الثلاثة هم: 
الأستاذ  عبد الباسط عبد العليم محمد  مدير إدارة الأمن بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية  ، والاستاذ بسيوني بسيونى تحسين  معلم بمعهد السباعية  وعضو  لجنة السادات الإعدادية برأس سدر، و  الشيخ  خالد ابراهيم رجب رئيس لجنة السادات الإعدادية برأس سدر .

وأوضحت المنطقة، أن الوفاة جاءت نتيجة حادث أليم قرب مدينة أبو زنيمة نسأل الله تعالى  أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان خالص العزاء والمواساة إلى أسرهم وعائلتهم وكل من يلوذ بهم والى قيادات المنطقة والعاملين بها والإدارات والمعاهد.

الأزهر منطقة جنوب سيناء الأزهرية حادث سيارة رأس سدر ابوزنيمة امتحانات الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

مفاجأة.. مانشستر سيتي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

رغم قطع الإمدادات.. هولندا تستورد الغاز الروسي

المنتخب القومي للسومو يستعد لدورة الألعاب غير الأولومبية بأمريكا.. صور

وفاة ثلاثة مراقبين بالأزهر أثناء عودتهم من الامتحانات في حادث أليم بجنوب سيناء

خالد عبدالغفار يشارك في مؤتمر الدول الشركاء لوكالة الدواء الأفريقية بـ أديس أبابا

تحتاج تدريبا معقدا.. البنتاجون: صواريخنا تمنح أوكرانيا قدرات كبيرة

الإفتاء: البيع بالتقسيط جائز إذا توافر فيه شرطين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

فيديو

كلمات مبكية.. ماذا قال والد أطفال الدقهلية الثلاثة ورسالة خاصة للأم.. فيديوجراف

عنده ولد في السر.. تفاصيل جديدة في البحث عن وريث لسمير صبري

عزيز الشافعي يرد على عمرو مصطفى: بحب أشتغل وأجتهد وأطور من نفسي

ذبحتهم بسبب الاكتئاب .. تفاصيل معاناة قاتلة أطفالها من مرض خطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ