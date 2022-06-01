وقف البطاقات الزراعية للفلاحين غير الملتزمين بتوريد القمح في الشرقية

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعا مع فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والمهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة والعقيد محسن القلش مدير مباحث التموين والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح للصوامع والشون المعدة لذلك والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق المتبادل بين الجهات المشاركة في موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المفاجئة والتصدي بحسم لمحاولات تخزين القمح دون توريده للاماكن المخصصة له للوصول للمستهدف والحفاظ علي مكتساب الدولة باعتباره مصدر أمن قومي وغذائي للمواطنين.

كما شدد المحافظ علي استمرار مراجعة جميع الحيازات الزراعية الخاصة بمحصول القمح والتأكد من قيام أصحابها بتوريد كميات القمح للصوامع والشون طبقا للمساحة المسجلة بالحيازة منعا للتلاعب ولضمان توريد القمح وتحقيق المستهدف.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية أنه في حالة عدم التزام المزارعين بتوريد القمح سيتم وقف البطاقة الزراعية مما يترتب عليه عدم صرف الأسمدة المخصصة لهم، مطالبا وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتذليل العقبات وتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.