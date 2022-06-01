البنتاجون يعلن تفاصيل الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الأربعاء، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تشمل أنظمة إطلاق صواريخ “MLRS” وأسلحة رادار ومركبات تكتيكية وذخيرة.

وجاء في بيان لـ“البنتاجون”، "تشمل حزمة المساعدات، أنظمة أنظمة صواريخ MLRS وذخيرتها، وخمسة رادارات مضادة للمدفعية، وراداران للمراقبة الجوية، و 1000 صاروخ جافلين و 50 قاذفة، و 6000 صاروخ مضاد للدبابات.

وأضاف البيان: “تشمل حزمة المساعدة 15000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم وأربع مروحيات من طراز Mi-17، و 15 مركبة تكتيكية، وقطع غيار ومعدات”.

وفي المجموع، تقدر المساعدات العسكرية المقدمة إلى كييف بنحو 700 مليون دولار.

ومنذ قليل، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بايدن في بيان، “أعلن عن حزمة مساعدة أمنية جديدة مهمة لتقديم مساعدة حاسمة وفي الوقت المناسب للجيش الأوكراني”.

وأضاف أنه بفضل التمويل الإضافي لأوكرانيا، الذي تم تمريره بدعم ساحق من الكونجرس الأمريكي، ستكون الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة التي تستخدمها بشكل فعال لصد الهجمات الروسية.

وتابع: “هذه الحزمة الجديدة ستسلحهم بقدرات جديدة وأسلحة متطورة، بما في ذلك صواريخ “هيمارس” مع ذخائر ساحة المعركة، للدفاع عن أراضيهم من التقدم الروسي”.

وقال: “سنواصل قيادة العالم في تقديم المساعدة التاريخية لدعم نضال أوكرانيا من أجل الحرية”.