النيابة تقرر تفريغ سجل مكالمات خفير عثر عليه قتيلا بطريق قنا- سفاجا

قررت النيابة العامة بقنا ، تفريغ سجل مكالمات هاتف محمول خفير حراسة، عثر عليه قتيلاً منذ أيام بمقر عمله فى برج محمول بطريق قنا - سفاجا.

فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة وضبطهم، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

و كان اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، تلقى إخطاراً يفيد بالعثور على جثة ص.أ.ع ٥٠ عاماً ، خفير حراسة مقتولاً بطريق "قنا - سفاجا".

تبين أن نجل المجنى عليه اتصل على والده أكثر من مرة، إلا أنه لم يرد، فتوجه إلى مقر عمله فى برج حراسة لشبكة هاتف محمول بالكيلو ٢٧ بطريق قنا- سفاحا ، فوجده جثة هامدة ومقيداً بالحبال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام ، لحين تصريح النيابة بدفنها، مع تكثيف التحريات الأمنية لكشف ملابسات الجريمة.

