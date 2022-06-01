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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: روسيا تخلفت عن دفع 1.9 مليون دولار فوائد على ديونها

روسيا
روسيا

أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن قرار لجنة مراجعة مشتقات الائتمان التابعة للجمعية الدولية للمقايضات والمشتقات، أن روسيا انتهكت التزاماتها بدفع فائدة على التزامات ديونها بمبلغ 1.9 مليون دولار.

وحسب الوكالة الأمريكية، فإنه كان من المقرر أن يتم تضمين هذا المبلغ في مدفوعات السندات الحكومية الروسية التي تم سدادها في بداية الشهر الماضي. 

ووفقًا لـ بلومبرج، فإنه يمكن أن يصل مبلغ مدفوعات التأمين لحاملي السندات الروسية إلى 3.2 مليار دولار.

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وتؤكد بلومبرج على أن "حجم مدفوعات الفائدة المتراكمة وحقيقة أن السداد الأساسي قد تم بالفعل يعني أن الحكم الصادر عن لجنة مراجعة مشتقات الائتمان لن يتسبب في تخلف أوسع عن سداد سندات الحكومة الروسية."

وفي وقت سابق، قالت رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، إن روسيا ليس لديها مشاكل مع الموارد المالية لخدمة الدين العام. 

ولم تجدد الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يسمح لروسيا بسداد مدفوعات لخدمة ديونها الخارجية، التي انتهت يوم الأربعاء 25 مايو.

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