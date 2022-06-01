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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العفو الرئاسي : اللجنة توسعت لتشمل الإفراج عن الغارمين والغارمات |فيديو

عضو لجنة العفو الرئاسى
عضو لجنة العفو الرئاسى

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن لجنة العفو الرئاسى توسعت لتشمل الإفراج عن الغارمين والغارمات.

واضاف الخولي"، خلال حواره ببرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار،  أن لجنة العفو الرئاسى تبحث عن السجناء غير المشهورين للإفراج عنهم.

وأوضح تنسيقية شباب الأحزاب، أن فلسفة لجنة العفو الرئاسى تمنح السجناء فرصة جديدة للتعايش السلمى مع المجتمع، وتفحص الحالات وترسل توصياتها بالأفراج عن المستحقين.

وتابع تنسيقية شباب الأحزاب ،  أن الغارمين والغارمات لهم وضع إنسانى خاص ونتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتسهيل الإفراج عنهم.

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