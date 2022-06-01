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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز : أمريكا تخطط لبيع طائرات مسيرة هجومية لأوكرانيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لبيع  أربع طائرات مسيرة من طراز MQ-1C جراي إيجل لأوكرانيا ويمكن تزويدها بصواريخ “Hellfire”.

ووفقًا لمصادر الوكالة، فإن "الخطة بيع المسيرات قيد المراجعة في البنتاجون منذ عدة أسابيع". 

وأضافت مصادر الوكالة أن جزءًا من حزمة المساعدات البالغة 40 مليار دولار المقدمة سابقًا إلى أوكرانيا ستخصص لتمويل بيع محتمل للطائرات بدون طيار، فضلاً عن تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تشمل أنظمة إطلاق صواريخ  “MLRS” وأسلحة رادار ومركبات تكتيكية وذخيرة.

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وجاء في بيان لـ“البنتاجون”، "تشمل حزمة المساعدات، أنظمة أنظمة صواريخ MLRS وذخيرتها، وخمسة رادارات مضادة للمدفعية، وراداران للمراقبة الجوية، و 1000 صاروخ جافلين و 50 قاذفة، و 6000 صاروخ مضاد للدبابات.

وأضاف البيان: “تشمل حزمة المساعدة 15000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم  وأربع مروحيات من طراز Mi-17، و 15 مركبة تكتيكية، وقطع غيار ومعدات”.

وفي المجموع،  تقدر المساعدات العسكرية المقدمة إلى كييف  بنحو 700 مليون دولار.

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