محمد أبو العينين: إفريقيا غنية بالثروات الطبيعية ويجب استغلالها.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في الجلسة الحوارية لـمؤتمر “مصر تستطيع”، تحت عنوان "شركاء النجاح.. آفاق الاستثمار الصناعي في مصر" بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار.



وقال النائب محمد ابو العينين، خلال التقرير إن المناخ العام في مصر قبل ثورة 30 يونيو كان طاردا للاستثمار، و عقب ثورة 30 يونيو كان الاقتصاد المصري منهك، والمناخ العام كان طاردا للاستثمار، ورغم ذلك استطاعت مصر عبر 6 سنوات، تحقيق ما لم يتحقق خلال 20 سنة»، متابعا «الرئيس السيسي حرص على رسم رؤية مصرية مستقبلية بشأن الصناعة والتخطيط لدولة اقتصادية متقدمة».



وأكد أبو العينين أن التجارة البينية الإفريقية لازالت ضعيفة، وتحتاج إلى مضاعفة القيمة المضافة من توطين الصناعات بالقارة، بما يساعد على جذب المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبًا للاستثمار، بعد أن تغلب على العقبات التي عانى منها الاقتصاد المصري.



وأشار إلى أن إفريقيا غنية بالثروات الطبيعية ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل من معادن طبيعية، وغيرها ويجب علينا الاتحاد مع المؤسسات العالمية لاستغلالها عن طريق المبادرات في الصناعات لافتا إلى ان مصر تابعت الرؤى الاستراتيجية التي تحدث في العالم حتى تقوم بالتطوير.



وأردف «رسم الرؤى المستقبلية توضح وجود إرادة مصرية وإدارة في الوقت ذاته»، مضيفا «لا أحد يعلم اليوم الرؤية الخاصة بتعامل أفريقيا إقليميا أو مع دول الجوار وهذا هو التحدي الحقيقي».