تفوق مصري.. نتائج مباريات الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

شهد اليوم الثاني من مواجهات الدور الربع النهائي للنسخة العاشرة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022للرجال والسيدات، منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين المصريين، واستطاع كل من علي فرج ومصطفي عسل ونور الشربيني وهانيا الحمامي، الوصول الي الدور نصف النهائي.



نتائج مباريات بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للرجال:



فاز علي فرج المصنف الاول عالمياً على مواطنه مروان الشوربجي المصنف التاسع عالمياُ بثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهل لنصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي : 11-7، 6-11، 10-12، 7-11.

كما تغلب مصطفي عسل المصنف الرابع عالمياً على دييجو إلياس المصنف الخامس عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

نتائج الأشواط كالاتي: 11-4، 11-8، 9-11، 9-11، 11-2.



نتائج باقي مباريات الربع النهائي من الدور الأول لبطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2022 للسيدات:



فازت نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً على سيفا سانجاري سوبرامانيام المصنفة التاسعة عشر عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة.

نتائج الأشواط جاءت كالتالي :11-5، 11-5، 11-3.

وتفوقت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً على جويل كينج المصنفة الخامسة عالمياً بثلاث أشواط نظيفة و و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي :11-2، 11-4، 13-11.

الجدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 360 ألف دولار بالإضافة الي ذلك، تتمتع مدينة الجونة بالبنية التحتية لإنجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة البطولات العالمية، وهو ما ساهم في تطور بطولة الجونة الدولية للاسكواش؛ وخلق حالة من التفاعل الفريد بين جميع رواد المدينة وهذه البطولة.