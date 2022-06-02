مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد التزام بلاده بالدفاع عن حلفاء الناتو

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على الالتزام الصارم من قبل الولايات المتحدة بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو" والخاصة بالدفاع عن أي دولة عضو بالحلف إن تعرضت لهجوم.



وقال أدريان واتسون المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي - في بيان صدر عن البيت الأبيض - إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي اليوم بين سوليفان وبين كبار مستشاري الأمن والسياسة الخارجية والدفاع في دول البلطيق الحلفاء (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)؛ لمناقشة قضية الأمن الأوروبي في ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا.



وأشار المتحدث إلى أن المشاركين في الاتصال ناقشوا كذلك جهود تعزيز الدفاع والأمن الجماعيين، إضافة إلى الترتيبات لعقد قمة حلف "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد يومي 29 و 30 يونيو الجاري.