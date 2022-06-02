بالمقادير والخطوات.. طريقة عمل كيك الفراولة

هل تبحثين عن وصفة سهلة وغير تقليدية لعمل الكيك إليك طريقة عمل كيك الفراولة بمذاق لا يقاوم بالمقادير والخطوات وفقا لموقع delicious



المقادير لطريقة عمل كيك الفراولة

1 1/2 كوب دقيق قمح كامل أبيض

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة صودا الخبز

2/3 كوب سكر حبيبي

3 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند

1/2 كوب زبادي يوناني عادي

2 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا النقية

1 1/2 كوب فراولة صغيرة مكعبات

طريقة تحضير كيك الفراولة بالخطوات

1. سخني الفرن مسبقا و ادهني صينية برذاذ الطبخ وغطيها وبورق زبدة وأتركيها جانبا .

2. في وعاء متوسط ​​، اخلطي دقيق القمح الكامل الأبيض والقرفة والملح وصودا الخبز. في وعاء منفصل أو كوب قياس كبير ، قلّبي السكر وزيت جوز الهند المذاب معًا أضيفي الزبادي اليوناني والبيض و الفانيليا.

3. أضف المكونات السائلة إلى المكونات الجافة ، ثم قلّبيهم معًا يدويًا باستخدام ملعقة ، حتى تمتزج بشكل متساوٍ ثم أبدئي في إضافة الفراولة المقطعة إلى مكعبات.

4. اخبزيها لمدة 45 إلى 55 دقيقة ، حتى يتم إدخال عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا.

5. أخرج الصينية من الفرن ، واكشفي الغطاء ، ثم ضعي الصينية على رف سلكي و اتركي الكيك يبرد في المقلاة تمامًا قبل تقطيعه إلى شرائح