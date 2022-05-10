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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة النسكافيه الباردة

كيك النسكافيه
كيك النسكافيه

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة مميزة لتحضير كيكة النسكافيه الباردة بشكل جديد. 

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المقادير 


كوب ونصف سكر خشن
ربع كوب زبدة
ربع كوب حليب سائل
2 كوب طحين
2ملعقة صغيرة بيكنج باودر
4 بيضات
2 ملعقة صغيرة فانيليا


طريقة التحضير:


يتم خلط اكل من البيض والسكر الخشن من ثم المقادير الجافة.
عجن عجينة الكيك وخبزها في فرن حار لمدة 10 دقائق، ثم يتم تخفيف درجة الحرارة وتترك العجينة لمدة 20 دقيقة لتنضج.


لتحضير شراب النسكافيه


المقادير:
نصف كوب سكر خشن
كوب ونصف ماء
5 ملعقة كبيرة نسكافيه

 


طريقة التحضير


نضيف السكر والماء والنسكافيه ونغليهم على النار
وبعد الإنتهاء نقوم بصب المزيج على الكيكة بعد أن تكون قد بردت  مع الإستعانة بشوكة لإحداث عدة ثقوب حتى تتشرب الكيكة المزيج.
لتحضير الكريمة
المقادير:
2كيس كريمة جاهزة
كوب حليب بارد
يتم خفقها معاً حتى تتكاثف ومن ثم نغطي سطح الكيكة بها.
ممكن استخدام السكر المحروق مع اللوز أو الجوز للزينة وذلك بوضع اللوز مع السكر في مقلاة على نار حامية ويتم تحميصها حتى يصبح لونها بنياً.
يوضع الخليط في صينية مدهونة بالزيت ويترك ليبرد ومن ثم يتم طحنه وبعدها يرش فوق الكيكة المشربة بالنسكافيه والمغطاة بالكريمة.

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