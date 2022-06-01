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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كب كيك الجيلي للأطفال

طريقة عمل كب كيك
طريقة عمل كب كيك الجيلي للأطفال

ترغب الأمهات فى تعلم طريقة عمل كب كيك الجيلي حيث أنه من أكثر الأكلات المميزة للأطفال وتجعلهم يبتعدون قليلا عن الحلوى المصنعة كما أنه يناسب فصل الصيف.

نقدم لكم طريقة عمل كب كيك الجيلي بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

أكلات الصيف .. طريقة عمل جيلي الكركديه

طريقة عمل جيلي المانجو للشيف أسامة السيد

مقادير كب كيك الجيلي :
كوب زيت

 كوب لبن
3 كوب دقيق
4 بيض فانيلا 

رشة ملح
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
جيلي أنواع
نصف كوب ماء مغلي
نصف كوب ماء بارد
كريز مسكر

2 كوب سكر 

كريمة مخفوقة جاهزة

طريقة عمل كب كيك بالجيلي
* اخلطي الزيت مع السكر واللبن والبيض والفانيلا ورشة الملح واخفقي جيدا حتى تمتزج المكونات
* اخلطي البيكنج بودر مع الدقيق ثم يضافوا بالتدريج وقلبي جيدا واسكبيه في قوالب الكب كيك بكمية قليلة ثم ضعيه فى الفرن حتى تمام النضج ثم انتظري حتى يبرد
* اذيبي كل نوع جيلي في بولة مع الماء المغلي ثم يضاف الماء البارد وقلبي جيدا واسكبي الجيلي فوق الكيك وادخلي القالب الثلاجة حتى تمام التماسك وزيني كب كيك الجيلي بالكريز والكريمة ويقدم 

كب كيك الجيلي طريقة عمل كب كيك الجيلي فصل الصيف طريقة عمل كب كيك الشيف سالى فؤاد Food

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