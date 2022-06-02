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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: تصوير السياح تحت الماء حلال والعمل في السياحة جائز شرعا

التصوير تحت الماء
التصوير تحت الماء

ورد سؤال إلى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة اليوم، من برنامج «ولا تعسروا»، المذاع على قناة مصر الأولى، مضمونة: "تقدم شخص لخطبتي وهو يعمل بمجال السياحة وتصوير السياح تحت الماء.. فهل هذا حلال أم حرام؟".

 

ورد “الورداني” قائلاً: إن الأصل في التصوير حلال، وتصوير السياح في حد ذاته حلال والعمل في السياحة جائز شرعا.

 

وأضاف أن العمل في السياحة حلال شرعا لأنه مجال من مجالات الحياة الذي يكتسب منه الإنسان مالا حلالا وهي فعل مباح، لافتا إلى أن التنزه والسياحة أمر مستحب لأنها عبادة وتسمى عبادة السياحة في الأرض ليتمتع الإنسان بما صور الله من مظاهر طبيعية جميلة.

 

وأشار إلى أن التطرق للحديث عن أوضاع السياح خلال التصوير وأنه تحت المياه وارد جدا أن يكون البعض تحت المياه يرتدي ملابس كاملة. 

 

هل يؤثم العمل في فندق يقدم الخمور.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لاعلاقة بما يقدمه الفندق إنما تعمل عملًا تأخذ عليه أجرَا، فأنت لا تقدم الخمور ولكن تفعل شيئا مباحًا لك فيه أجرا مباحًا.

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم أن يعمل في فندق يقدم الخمور بشرط أن يكون عمله في قسم آخر لا علاقة له بتقديم المحرمات.


وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للرد على أسئلة المواطنين، أنه يجوز العمل بالأقسام المباحة التي لا تقدم المحرمات مثل خدمة الغرف، أو الحجز أو الاستعلامات أو الأمن أو غير ذلك، مشددًا على أنه يحرم العمل في «البار» لتقديم الخمور.

هل تصوير السياح تحت الماء حلال أم حرام هل العمل فى السياحة حلال هل المال المكتسب من عمل السياحة حلال

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