مدبولي يتفقد محطات شحن السيارات بالكهرباء في شرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل محطات شحن السيارات بمدينة شرم الشيخ والتي ستعمل خلال مؤتمر المناخ ، و يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول عمل المحطات و خدماتها لحماية البيئة ، والتي سوف تعمل خلال مؤتمر المناخ .

وكان قد توجه مدبولي الي شرم الشيخ لتفقد مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في المدينة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

كما يشارك رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 1 و4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".