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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داوود يشكر وزيرة التضامن الاجتماعي لتكريمه علي مسلسل سوتس بالعربي

أحمد داوود
أحمد داوود

نشر الفنان أحمد داوود صور جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و علق أحمد داوود علي الصور قائلا:"شكرا معالي الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وشكرا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على التكريم والإشادة بمسلسل سوتس بالعربي " 

 

يذكر ان كشف الفنان أحمد داوود كواليس مشاركته، في مسلسل  suits بالعربي، مضيفا "حبيت الكتابة ودوري في المسلسل على الرغم من عدم رؤيتي للنسخة الأصلية وقت قبول الدور".

وتابع داوود خلال حواره ببرنامج "دراما مصر" على قناة "اكسترا نيوز": “السيناريست طلب منى مشاهدة المسلسل لفهم طبيعته العمل، لافتا إلى أنه حفظ المواد القانونية التي سردها في المسلسل”.

وأوضح: "مبسوط بردود الفعل الإيجابية عن المسلسل علي السوشيال ميديا، مضيفا: "تعمدت انا  وآسر ياسين ادخال ايفيهات الأفلام بالمسلسل".

احمد داوود السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعي برنامج دراما انستجرام

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