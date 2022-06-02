الإيفاد لـ صدى البلد: مؤتمر الأطراف في مصر فرصة لتنفيذ تعاهدات COP26

قالت دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد IFAD"، التابع للأمم المتحدة، إن الصندوق يعقد شراكة مع الحكومة المصرية منذ 40 عامًا فى كافة الأنشطة والبرامج التى تخص الزراعة والأنشطة الريفية.

وتابعت “صالح”، فى حوار خاص لـ “صدى البلد” -يُنشر لاحقاً كاملاً- أن مؤتمر الأطراف cop27 والذي يعقد فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل هو حدث هام ليس فقط بالنسبة لمصر والعالم ولكنه أيضًا هام لمنظمة الإيفاد، لافتة إلى أن أهداف المؤتمر تتناول صغار المزارعين وتكيفهم للتغير المناخي، وبالتالي فإن تلك الأهداف تنطبق بنسبة 100% على مبادئ الصندوق.

وأوضحت المدير الإقليمي لمنظمة الإيفاد أن :"الصندوق شارك فى مؤتمر الدول الأطراف COP26 فى جلاسكو حيث خرج هذا المؤتمر بمجموعة من التوصيات والتعاهدات.. وسيكون مؤتمر الأطراف فى مصر فرصة لتشجيع الدول على الالتزام بالوعود التي قدمتها الدول خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف COP26 وتبلورت في ميثاق جلاسكو للمناخ، ووضعها موضع التنفيذ خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ في مصر".