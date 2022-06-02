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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يحتفلون بفوز جوني ديب في معركته القضائية ضد آمبر هيرد

صدى البلد

حرص عدد من نجوم  الفن على الاحتفاء بالنجم العالمى جوني ديب بعد فوزه فى معركته القضائية الأشهر على الإطلاق  ضد طليقته آمبر هيرد.

وتحولت صفحات نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى كلمات دعم ممزوجة بالكوميديا نستعرضها من خلال السطور التالية..

محمد هنيدى

علّق الفنان محمد هنيدي على فوز جوني ديب في المعركة القضائية ضد آمبر هيرد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب محمد هنيدي قائلا: “ مبروك للصديق جوني ديب وخلي نصايح خلف الدهشوري دايما في دماغك.


وصدر أمس، الأربعاء، الحكم في قضية التعويض التي طالب فيها الممثل الشهير جوني ديب، زوجته السابقة آمبر هيرد، بدفع غرامة 50 مليون دولار.

وحكمت هيئة المحلفين بأن آمبر هيرد كذبت بشأن وصف زوجها السابق جوني ديب بـ "ضارب زوجته" في مقال نشرته “واشنطن بوست” عام 2018، وبالتالي أصبحت مجبرة على دفع تعويض 15 مليون دولار فقط نتيجة الأضرار التي لحقت بنجم هوليوود.

أحمد حاتم


وكتب  الفنان أحمد حاتم، عبر حسابه بموقع تبادل التواصل الاجتماعي فيس بوك :"ظهر الحق.. جوني ديب".

تيم حسن

نشر الفنان تيم حسن صورة له مع جوني ديب، حيث علق على فوزه  بالمعركة القضائية ضد آمبر هيرد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وقال تيم حسن: “مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات، مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح”.

وصدر أمس، الأربعاء، الحكم في قضية التعويض التي طالب فيها الممثل الشهير جوني ديب، زوجته السابقة آمبر هيرد، بدفع غرامة ٥٠ مليون دولار.

وحكمت هيئة المحلفين بأن آمبر هيرد كذبت بشأن وصف زوجها السابق جوني ديب بـ "ضارب زوجته" في مقال نشرته “واشنطن بوست” عام ٢٠١٨، وبالتالي أصبحت مجبرة على دفع تعويض ١٥ مليون دولار فقط نتيجة الأضرار التي لحقت بنجم هوليوود.

أسماء جلال

علقت الفنانة أسماء جلال علي فوز الممثل الشهير جوني ديب بمعركة القضائية ضد أمبر هيرد.

ونشرت صورة للنجم جوني ديب وعلقت عليها: "الجوزاء دائما الفائزون".

 

محمد هنيدي احمد حاتم الممثل الشهير جوني ديب النجم العالمي جوني ديب الفنان تيم حسن

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