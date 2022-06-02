القسم الثاني| طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة بلدية المحلة والحمام

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إٍسناد الصافرة التحكيمية في مباراة بلدية المحلة والحمام ضمن منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني، لطاقم تحكيمي نسائي بالكامل.



ويدير اللقاء، شاهنده المغربي ويعاونها يارا عاطف، منى عطالله، مساعدين، نورا سمير.

وحسم فريق حرس الحدود، التأهل إلي الدوري الممتاز الموسم المقبل بعد صدارته ترتيب مجموعة بحري برصيد 59 وبفارق 6 نقاط عن دكرنس صاحب المركز الثاني.

ويحتل فريق بلدية المجلة المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 48 نقطة ونجي الحمام رسميا من الهبوط للقسم الثالث بعد احتلاله المركز الـ 12 برصيد 35 نقطة .