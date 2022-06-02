عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القسم الثاني| طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة بلدية المحلة والحمام

شاهنده المغربي
شاهنده المغربي

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إٍسناد الصافرة التحكيمية في مباراة بلدية المحلة والحمام ضمن منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني، لطاقم تحكيمي نسائي بالكامل.


ويدير اللقاء، شاهنده المغربي ويعاونها يارا عاطف، منى عطالله، مساعدين، نورا سمير.

 

وحسم فريق حرس الحدود، التأهل إلي الدوري الممتاز الموسم المقبل بعد صدارته ترتيب مجموعة بحري برصيد 59 وبفارق 6 نقاط عن دكرنس صاحب المركز الثاني.

 

ويحتل فريق بلدية المجلة المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 48 نقطة ونجي الحمام رسميا من الهبوط للقسم الثالث بعد احتلاله المركز الـ 12 برصيد 35 نقطة .

بلدية المحلة الحمام دوري القسم الثاني القسم الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

حبس رئيس جامعة العريش 6 أشهر وعزله من منصبه.. تفاصيل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 يونيو 2022

وصل الفيفا.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن هدف الأهلي في البنك

ترشيحاتنا

مؤتمر منظمة العمل الدولية.. نقطة تحول نحو مستقبل أفضل لعمال العالم

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات تصعيد جرائم الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال

بقيمة 4 ملايين جنيه.. التعليم تبدأ 4 مشروعات لدعم ذوى الهمم

ننشر أهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال الربع الأول من 2022|أرقام

السيسي يصدق على ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.2020

وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بأضرار المخدرات‬

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

فيديو

الإنسانية أولا.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية منكوبة.. فيديوجراف

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ