استعدادات مكثفة في اتحاد الكاراتيه لاستقبال بطولة الدوري العالمي بمصر

يواصل مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي العمل ليل نهار وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة الدوري العالمي "سيرياس ايه" التي ستقام في مصر خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.



وتأكد مشاركة 861 لاعبا ولاعبة يمثلون 76 دولة خلال تلك البطولة العالمية حيث أنها ستشهد تواجد أعضاء مجلس إدارة الاتحادين الدولي والإفريقي.



وأكد الدهراوي أن الجميع داخل الاتحاد يعمل كخلية نحل من أجل إخراج بطولة الدوري العالمي في أفضل صورة ممكنة وإثبات أن مصر تستحق أن تستضيف البطولات الكبرى.



وأضاف أن بطولة سيرياس ايه من البطولات الكبرى التي ينظمها الاتحاد الدولي ومن ثم فإنه بعد النجاح في استضافة النسخة الماضية للبطولة أبدى مسؤولو الاتحاد الدولي إعجابهم بالتنظيم الرائع واستقروا على استضافة مصر للنسخة الحالية.



أوضح الدهراوي أن المنتخب الوطني في حالة تأهب قصوى لخوض غمار منافسات الدوري العالمي موضحا أن مجلس الادارة حريص على تذليل كافة العقبات أمام اللاعبين من أجل إخراج البطولة في أفضل صورة ممكنة.