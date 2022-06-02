سلمي أبو ضيف تتألق بإطلالة عصرية في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف جمهورها، بأحدث إطلالة لها، ونشرت عدة صور جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمي أبو ضيف مرتدية جاكيت تميز بقصة عصرية مختلفة،وتركت شعرها الاسود منسدلا علي كتفيها، ومن الناحية الجمالية فاعتمدت ماكياج صاخب أبرز ملامحها الرقيقة.

وشاركت سلمى أبو ضيف في الموسم الرمضاني الماضي بدور ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”.

تدور أحداث مسلسل “راجعين يا هوى”، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبو الهنا بعد وصوله إلى القاهرة، للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفى، وتبدأ بينهم الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث عن حقه في الميراث.