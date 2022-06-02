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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يشكر السعودية على تمديد الهدنة في اليمن

أمريكا والسعودية
أمريكا والسعودية

رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، مثمنا جهود المملكة العربية السعودية التي ساهمت في تمديدها.

وحسب “رويترز” فإن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شكر في بيان صادر عن البيت الأبيض، السعودية ”لقيادتها الشجاعة“ لجهود تمديد الهدنة في اليمن.

ووفق البيان، شدد جو بايدن على أن ”الدبلوماسية الأمريكية لن تهدأ حتى يتم التوصل لتسوية سلمية دائمة في اليمن“.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل نقلا عن مصدرين، بالتوصل لاتفاق على تمديد هدنة الشهرين في اليمن بين الحكومة ومليشيات الحوثي.

وحسب شبكة "العربية"، أكد المبعوث الأممي لليمن، هانس جروندبرج، الاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين.

وأوضح جروندبرج، أن تمديد الهدنة لشهرين بموجب نفس بنود الاتفاق الأصلي، مؤكدًا أن هناك فرصة لإنهاء الأزمة بتعاون جميع اليمنيين.

بنفس البنود.. التوصل لاتفاق على تمديد هدنة الشهرين في اليمن

الأمم المتحدة: تلقينا إشارات إيجابية أولية لتمديد هدنة اليمن

وأشار إلى الاستمرار بالعمل لترسيخ هدنة دائمة وصولا لحل سياسي مستدام في اليمن.

وكانت الهدنة دخلت حيز التنفيذ في 2 إبريل بوساطة من الأمم المتحدة، وانتهت مفاعيلها اليوم الخميس.

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