5 أهداف تفصل نيمار عن لقب الهداف التاريخي للبرازيل

بات نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل على أعتاب إنجازًا تاريخيًا مع السامبا بعدما سجل هدفين في شباك كوريا الجنوبية خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين.

وأحرز نيمار هدفين من ضربتي جزاء ليقود المنتخب البرازيلي للفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

ورفع نيمار رصيده من الأهداف إلى 73 هدفًا ويحتاج لتسجيل 5 أهداف من أجل أن ينفرد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي.

ويتصدر حاليا الأسطورة بيليه قائمة الهدافين التاريخيين للسامبا برصيد 77 هدفا ويليه نيمار بـ73 هدفا ثم الظاهرة رونالدو برصيد 62 هدفا.

ويشارك منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين ضمن المجموعة السابعة والتي تضم صربيا وسويسرا والكاميرون.