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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محامية آمبر هيرد: المحلفون تأثروا بالسوشيال ميديا والمحكمة تحولت لحديقة حيوانات

جوني ديب
جوني ديب

قالت محامية آمبر هيرد إن آراء مواقع التواصل الاجتماعي غير المتوازنة أثرت على الحكم ، وحولت قاعة المحكمة لـ “ حديقة حيوانات ”  إشارة منها إلى حالة الفوضى والآراء المختلفة حول القضية، والمعلومات المكثفة التي ظهرت حول المحكمة. 

وجاءت تلك التصريحات لمحامية آمبر هيرد فى تصريحات تليفونية NBC ، اليوم ، الخميس  بعد ساعات من فوز جوني ديب بقضيته ضد زوجته السابقة ، وأكدت المحامية أنها ترى أن هيئة المحلفين لم تسطيع ان تفضل قرارها عن اراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وبالتالي الحكم جاء في صالح جوني ديب . 

وكان قد أصدر أمس  الحكم  في قضية التعويض التي طالب بها الممثل الشهير جوني ديب زوجته السابقة آمبر هيرد بدفع غرامة ٥٠ مليون دولار.

حكمت هيئة المحلفين بأن آمبر هيرد كذبت بشأن وصف زوجها السابق جوني ديب بـ "ضارب زوجته" في مقال نشرته واشنطن بوست عام ٢٠١٨ وبالتالي أصبحت مجبرة على دفع تعويض ١٥ مليون دولار فقط نتيجة الأضرار التي لحقت بنجم هوليوود.

يذكر ان قاضي جوني ديب، 58 عاماً، زوجته السابقة، آمبر هيرد، 36 عاماً، مقابل 50 مليون دولار بسبب مقال رأي كتبته لصحيفة “واشنطن بوست” في عام 2018 زعمت فيه أنها كانت ضحية للعنف المنزلي، لتقوم هي الأخرى برفع دعوي ضد جوني ديب مقابل تعويض يقدر بـ 100 مليون دولار.

نجوم الفن يحتفلون بفوز جوني ديب في معركته القضائية ضد آمبر هيرد

جوني ديب يفوز على أمبر هيرد.. وهيئة المحلفين تحدد التعويض |فيديوجراف

وتأتي هذه القضية المثيرة للاهتمام بعد زواج دام 15 شهراً، انفصل بعده الزوجان في عام 2017 ، حيث تلقت هيرد 7 ملايين دولار متعهدة بالتبرع بها للأعمال الخيرية أثناء تسوية الطلاق، ثم سعت هيرد للحصول على أمر تقييدي ضد ديب، مشيرةً إلى سوء المعاملة التي نفتها، والتي يقاضيها ديب بسببها الآن بسبب الإضرار بحياته المهنية وسمعته.

وكانت المحاكمة في أوج الاهتمام العام منذ أن بدأت في أبريل، مع بعض اللقطات التي انتشرت بشكل كبير، مثل شهادة عارضة الأزياء كيت موس لدعم صديقها السابق،  وبعض الردود الغريبة من الطبيب الدكتور ديفيد شبيجل فيما يتعلق بوفاة مارلون براندو.

 

جونى ديب واشنطن واشنطن بوست آمبر هيرد الممثل الشهير جوني ديب

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