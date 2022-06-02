مدبولي: الدولة قامت بتوازن بين صحة المواطن والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية خلال جائحة كورونا قامت بعمل توازن بين صحة المواطن والحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد من خلال إغلاق جزئي ومحدود.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستستمر فى مسارات التحرك التى بدأت بها بالفعل، وأن الدولة ستقترب من بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص ومضاعفة نسبة مساهمته فى الاستثمار لتصل إلى 65%، خلال الثلاث سنوات المقبلة.

ولفت إلى أنه تم صياغة وثيقة سياسة الملكية التى تعلى سياسية ملكية الدولة للأصول وتحدد المرتكزات فى النشاطات الاقتصادية، وأنه خلال أيام سيتم طرح الوثيقة للحوار.

وكشف أن الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصري من عبور الأزمات التى واجهته.