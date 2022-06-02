عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي علي قوات حفظ السلام بمالي

الإمارات
الإمارات

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي، الذي أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة جنود أردنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.


وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع قوة الانتشار السريع الأردنية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين

الإمارات تعلن تطعيم 100% من الفئات المستهدفة بلقاح كورونا

الإمارات تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

الامارات قوات حفظ السلام الهجوم الإرهابي وزارة الخارجية والتعاون الدولي مالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

توقف عن تناوله باستمرار.. آثار جانبية خطيرة لـ الخيار

موضوعات متعلقة

انعدام ظل الظهيرة .. ظاهرة فلكية تتعرض لها الإمارات لمدة شهر

الإمارات..فندق في دبي يعتمد العملات الافتراضية

ترشيحاتنا

عضو شعبة المستوردين: الجمارك على السلع تُحتسب بقيمة الدولار بالبنك المركزي

خاص.. فرمان بإزالة لافتة حسن مصطفى من مجمع تواليتات الزمالك

بعد مذابح إطلاق النار| نائبة بايدن: لا مزيد من الأعذار.. ونطالب الكونجرس بالتحرك

موسيماني: أتعرض للإقالة أسبوعيا فى الأهلي والفريق لا يملك تشافي وإنيستا

منسق مؤتمر البنك الإسلامي للتنمية: 16 مليار دولار حجم مشروعات المجموعة بمصر

مدبولي: نواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية شديدة التعقيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

فيديو

حشرة البق .. علامات وجودها وكيفية التخلص منها

اتجوزت وصاحبت 11 مرة.. اتحاد كتاب مصر يحتضن ندوة لـ إهانة أم كلثوم .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

هل تلعن الملائكة من يتحدث اثناء الاذان ؟

بعد استشهادها على يد الاحتلال.. من هي الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ