اليوم.. العرض الأول لمسرحية صعاليك لندن علي مسرح ثقافة السويس

أعلن فرع ثقافة السويس عن موعد العرض الأول لمسرحية ( صعاليك لندن ) اليوم الجمعة الموافق 3/6/2022 ، علي مسرح ثقافة السويس الذي يعود للعمل من جديد بعد فترة إيقاف كبيرة.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة والفنون بكافة الأقاليم الثقافية وبرعاية ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

يأتي العرض بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد .

المسرحية من تأليف الكاتب الإنجليزي جون جي ودراما تورج سيد الامام وديكور حمدي عطية واستعراضات الفنان / عمرو العجمي ومخرج منفذ الفنان / عادل امين وموسيقي وألحان الفنان / محمد السعيد وإخراج الفنان / احمد عبد الجليل.



والمسرحية دراما راقيه من الادب الانجليزي وجدير بالذكر أن عرض المسرحية مستمرا لمدة عشرة أيام متواصله.