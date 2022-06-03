عماد الدين حسين: دعوة الرئيس للحوار الوطني روشتة للإصلاح السياسي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن الديموقراطية ليست تعتمد على قرار حكومي وليس لدينا أحزاب قوية في الشارع، مؤكدا أن الحزب الأقوى في الشارع هو حزب السوشيال ميديا.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"،عبر فضائية "صدى البلد، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أنه من مصلحتنا أن يكون لدينا قوى سياسية حقيقية بدلا من وجود القوى الظلامية.

وتابع عماد الدين حسين، ان دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني من أجل وضع روشتة للإصلاح السياسي، مؤكدا أن التنافس السيساسي السليم يصب في صالح الوطن.

وأشار عماد الدين حسين إلى أن رؤية مصر 2030 جيدة جدا على المدى البعيد، ولكن الأزمات الأخيرة أحدثت ارتباكا في العالم أجمع.

وأكد عماد الدين حسين، ان الخلاف مع الوطن خلاف مع الإرهابيين الذي لا يعرف قيمة الوطن