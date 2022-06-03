أهمية التعليم ومحاربة الإرهاب.. ختام وتوصيات المؤتمر الأدبى التاسع بأسوان

اختتمت فعاليات المؤتمر الأدبى التاسع لإقليم جنوب الصعيد، المنعقد بمحافظة أسوان في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو والذي نظمته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة د. مسعود شومان وجاء تحت عنوان "كورونا والمتغيرات الثقافية -مظاهر وتحديات".
وقد ترأس المؤتمر د. نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وأمانة الكاتب أحمد أبو خنيجر وبحضور المهندسة فاطمة محمد إبراهيم سكرتير مساعد محافظ أسوان نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ود. مسعود شومان رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من أدباء مصر.
وكرم المؤتمر أسمى: محمد إدريس الرئيس السابق لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، الاديب الشاعر عبد الفتاح خطاب، كما تم تكريم الشاعر جمال عدوى، فيما عقدت بالمؤتمر خمس جلسات بحثية وأربعة أمسيات شعرية وأمسية قصصية بقصرى ثقافة العقاد وكوم امبو.
وجاءت توصيات المؤتمر، وقد توافق المؤتمرون على :-
- التأكيد التام على رفض التطبيع مع العدو والكيان الصهيوني بأشكاله كافة.
- دعم الدولة المصرية للتصدي للإرهاب ومحاربته، التأكيد على حرية الفكر والتعبير وأبداء الرأي وحرية البحث العلمى.
- التأكيد على قيمة التعليم والاهتمام به كركيزة أساسية لرفعة الامم ونهضتها.
- زيادة الإهتمام بنشر الوعى الصحي تجنبا للأوبئة والكوارث المستقبلية.
- سرعة الانتهاء من عملية الاحلال والتجديد لقصر ثقافة أسوان حتى يعود لدوره الهام كمنارة ثقافية جنوبية وكذلك المكتبة الثقافية بأدفو.
- ضرورة اهتمام أجهزة وزارة الثقافة بقصور الثقافة وتطويرها وتطوير بنيتها الاساسية بمحافظات الصعيد على وجه الخصوص لنشر الوعى العام ومواجهة كافة أشكال التطرف والعنف والتوترات الاجتماعية.
- الاهتمام وتعظيم أدوار المرأة المصرية الابداعية فى مدن الصعيد.
- الدعوة إلى تحويل مدينة أسوان عاصمة ومعبر للثقافتين "العربية والافريقية" فى مجالات الادب والفنون التشكيلية والسينما والمسرح والموسيقى.
- القيام بأعداد دورات تدريبية منتظمة فى الادارة الثقافية، التأكيد على دعم مشروع القراءة للجميع.
- ضرورة عقد ورش تدريبية ومحاضرات تثقيفية لجمع وتدوين وتصنيف وأرشفة التراث والمأثور الشعبي لإقليم جنوب الصعيد.
- توفير إصدارات هيئات وزارة الثقافة كافه بمنافذ بيع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالفروع الثقافية.
- زيادة المخصصات المالية لعقد مؤتمرات الادبية الاقليمية مع مراعة الابعاد الجغرافية لكل اقليم عن القاهرة".