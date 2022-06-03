أهمية التعليم ومحاربة الإرهاب.. ختام وتوصيات المؤتمر الأدبى التاسع بأسوان

اختتمت فعاليات المؤتمر الأدبى التاسع لإقليم جنوب الصعيد، المنعقد بمحافظة أسوان في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو والذي نظمته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة د. مسعود شومان وجاء تحت عنوان "كورونا والمتغيرات الثقافية -مظاهر وتحديات".

وقد ترأس المؤتمر د. نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وأمانة الكاتب أحمد أبو خنيجر وبحضور المهندسة فاطمة محمد إبراهيم سكرتير مساعد محافظ أسوان نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ود. مسعود شومان رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ولفيف من أدباء مصر.

وكرم المؤتمر أسمى: محمد إدريس الرئيس السابق لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، الاديب الشاعر عبد الفتاح خطاب، كما تم تكريم الشاعر جمال عدوى، فيما عقدت بالمؤتمر خمس جلسات بحثية وأربعة أمسيات شعرية وأمسية قصصية بقصرى ثقافة العقاد وكوم امبو.

وجاءت توصيات المؤتمر، وقد توافق المؤتمرون على :-